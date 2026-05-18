Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Багато дронів та балістики: як ППО відбила нічну атаку РФ

09:17 18.05.2026 Пн
ППО збила 507 цілей за ніч, але частина ракет все ж долетіла
aimg Олена Чупровська
Фото: як ППО впоралась з ракетами та дронами (armyinform com ua)

Вночі Росія атакувала Україну одразу з кількох напрямків, використавши балістичні ракети й сотні дронів. Головний удар прийняла Дніпропетровщина.

Скільки запустили й звідки

У ніч на 18 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Загалом засобами повітряного нападу стало 546 об'єктів - 22 ракети і 524 дрони.

До атаки залучили:

  • 14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" - пуски з Ростовської області та окупованого Криму;
  • 8 крилатих ракет "Іскандер-К" - з окупованого Криму;
  • 524 ударні дрони типів Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники-імітатори "Пародія" - з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька й Гвардійського в Криму.

Фото: чим атакувала Україну Росія в ніч на 18 травня (https://t.me/kpszsu/62173)

Головний удар спрямували на Дніпро та Дніпропетровщину. Також атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.

Що збила ППО

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 507 цілей:

  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К";
  • 503 дрони різних типів.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотників і мобільні вогневі групи.

Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів - на 34 локаціях. Ще на 11 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

На момент публікації атака тривала - у повітрі залишалися кілька ворожих дронів.

Наслідки для міст

Нагадаємо, у Дніпрі під час нічного удару постраждав житловий квартал: виникли пожежі, є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.

В Одесі удар зачепив ліцей і дитсадок - серед постраждалих є дитина, повідомляє РБК-Україна.

Тим часом очевидці з Дніпра та Одеси описали ніч як одну з найгучніших за останній час - подробиці свідчень є у матеріалі РБК-Україна.

