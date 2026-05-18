Багато дронів та балістики: як ППО відбила нічну атаку РФ

Скільки запустили й звідки

У ніч на 18 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Загалом засобами повітряного нападу стало 546 об'єктів - 22 ракети і 524 дрони.

До атаки залучили:

14 балістичних ракет "Іскандер-М"/"С-400" - пуски з Ростовської області та окупованого Криму;

8 крилатих ракет "Іскандер-К" - з окупованого Криму;

524 ударні дрони типів Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники-імітатори "Пародія" - з Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, окупованих Донецька й Гвардійського в Криму.

Фото: чим атакувала Україну Росія в ніч на 18 травня (https://t.me/kpszsu/62173)

Головний удар спрямували на Дніпро та Дніпропетровщину. Також атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.

Що збила ППО

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 507 цілей:

4 крилаті ракети "Іскандер-К";

503 дрони різних типів.

Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотників і мобільні вогневі групи.

Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів - на 34 локаціях. Ще на 11 локаціях впали уламки збитих безпілотників.

На момент публікації атака тривала - у повітрі залишалися кілька ворожих дронів.

Наслідки для міст

Нагадаємо, у Дніпрі під час нічного удару постраждав житловий квартал: виникли пожежі, є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.