Багато дронів та балістики: як ППО відбила нічну атаку РФ

Вночі Росія атакувала Україну одразу з кількох напрямків, використавши балістичні ракети й сотні дронів. Головний удар прийняла Дніпропетровщина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.
У ніч на 18 травня Росія завдала комбінованого удару по Україні. Загалом засобами повітряного нападу стало 546 об'єктів - 22 ракети і 524 дрони.
До атаки залучили:
Головний удар спрямували на Дніпро та Дніпропетровщину. Також атакували Одещину, Чернігівщину та Запоріжжя.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 507 цілей:
Відбивали атаку авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, оператори безпілотників і мобільні вогневі групи.
Зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних дронів - на 34 локаціях. Ще на 11 локаціях впали уламки збитих безпілотників.
На момент публікації атака тривала - у повітрі залишалися кілька ворожих дронів.
Нагадаємо, у Дніпрі під час нічного удару постраждав житловий квартал: виникли пожежі, є постраждалі, повідомляє РБК-Україна.
В Одесі удар зачепив ліцей і дитсадок - серед постраждалих є дитина, повідомляє РБК-Україна.
Тим часом очевидці з Дніпра та Одеси описали ніч як одну з найгучніших за останній час - подробиці свідчень є у матеріалі РБК-Україна.