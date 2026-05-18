RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Много дронов и баллистики: как ПВО отразила ночную атаку РФ

09:17 18.05.2026 Пн
2 мин
ПВО сбила 507 целей за ночь, но часть ракет все же долетела
aimg Елена Чупровская
Фото: как ПВО справилась с ракетами и дронами (armyinform com ua)

Ночью Россия атаковала Украину сразу с нескольких направлений, использовав баллистические ракеты и сотни дронов. Главный удар приняла Днепропетровская область.

Сколько запустили и откуда

В ночь на 18 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В целом средствами воздушного нападения стали 546 объектов - 22 ракеты и 524 дрона.

К атаке привлекли:

  • 14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" - пуски из Ростовской области и оккупированного Крыма;
  • 8 крылатых ракет "Искандер-К" - из оккупированного Крыма;
  • 524 ударных дрона типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия" - из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Фото: чем атаковала Украину Россия в ночь на 18 мая (https://t.me/kpszsu/62173)

Главный удар направили на Днепр и Днепропетровскую область. Также атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.

Что сбила ПВО

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 507 целей:

  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
  • 503 дрона различных типов.

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотников и мобильные огневые группы.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов - на 34 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

На момент публикации атака продолжалась - в воздухе оставались несколько вражеских дронов.

Последствия для городов

Напомним, в Днепре во время ночного удара пострадал жилой квартал: возникли пожары, есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.

В Одессе удар задел лицей и детсад - среди пострадавших есть ребенок, сообщает РБК-Украина.

Тем временем очевидцы из Днепра и Одессы описали ночь как одну из самых громких за последнее время - подробности свидетельств есть в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВзрывАтака дронов