Много дронов и баллистики: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Ночью Россия атаковала Украину сразу с нескольких направлений, использовав баллистические ракеты и сотни дронов. Главный удар приняла Днепропетровская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
В ночь на 18 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В целом средствами воздушного нападения стали 546 объектов - 22 ракеты и 524 дрона.
К атаке привлекли:
Главный удар направили на Днепр и Днепропетровскую область. Также атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 507 целей:
Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотников и мобильные огневые группы.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов - на 34 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых беспилотников.
На момент публикации атака продолжалась - в воздухе оставались несколько вражеских дронов.
Напомним, в Днепре во время ночного удара пострадал жилой квартал: возникли пожары, есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.
В Одессе удар задел лицей и детсад - среди пострадавших есть ребенок, сообщает РБК-Украина.
Тем временем очевидцы из Днепра и Одессы описали ночь как одну из самых громких за последнее время - подробности свидетельств есть в материале РБК-Украина.