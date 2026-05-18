Много дронов и баллистики: как ПВО отразила ночную атаку РФ

Сколько запустили и откуда

В ночь на 18 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В целом средствами воздушного нападения стали 546 объектов - 22 ракеты и 524 дрона.

К атаке привлекли:

14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" - пуски из Ростовской области и оккупированного Крыма;

8 крылатых ракет "Искандер-К" - из оккупированного Крыма;

524 ударных дрона типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия" - из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Главный удар направили на Днепр и Днепропетровскую область. Также атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.

Что сбила ПВО

По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 507 целей:

4 крылатые ракеты "Искандер-К";

503 дрона различных типов.

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотников и мобильные огневые группы.

Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов - на 34 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

На момент публикации атака продолжалась - в воздухе оставались несколько вражеских дронов.

Последствия для городов

Напомним, в Днепре во время ночного удара пострадал жилой квартал: возникли пожары, есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.