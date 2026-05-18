Много дронов и баллистики: как ПВО отразила ночную атаку РФ
Ночью Россия атаковала Украину сразу с нескольких направлений, использовав баллистические ракеты и сотни дронов. Главный удар приняла Днепропетровская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.
Сколько запустили и откуда
В ночь на 18 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине. В целом средствами воздушного нападения стали 546 объектов - 22 ракеты и 524 дрона.
К атаке привлекли:
- 14 баллистических ракет "Искандер-М"/"С-400" - пуски из Ростовской области и оккупированного Крыма;
- 8 крылатых ракет "Искандер-К" - из оккупированного Крыма;
- 524 ударных дрона типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники-имитаторы "Пародия" - из Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Главный удар направили на Днепр и Днепропетровскую область. Также атаковали Одесскую, Черниговскую и Запорожскую области.
Что сбила ПВО
По состоянию на 08:30 силы ПВО уничтожили или подавили 507 целей:
- 4 крылатые ракеты "Искандер-К";
- 503 дрона различных типов.
Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, операторы беспилотников и мобильные огневые группы.
Зафиксировано попадание 18 ракет и 16 ударных дронов - на 34 локациях. Еще на 11 локациях упали обломки сбитых беспилотников.
На момент публикации атака продолжалась - в воздухе оставались несколько вражеских дронов.
Последствия для городов
Напомним, в Днепре во время ночного удара пострадал жилой квартал: возникли пожары, есть пострадавшие, сообщает РБК-Украина.
В Одессе удар задел лицей и детсад - среди пострадавших есть ребенок, сообщает РБК-Украина.
Тем временем очевидцы из Днепра и Одессы описали ночь как одну из самых громких за последнее время - подробности свидетельств есть в материале РБК-Украина.