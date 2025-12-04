Бабіш офіційно стане прем'єр-міністром Чехії: Павел дав "зелене світло"

Чеський лідер подякував Бабішу за "чіткий і зрозумілий спосіб", у який він вирішив свій конфлікт інтересів.

"Тому я вирішив призначити його на посаду прем'єр-міністра у вівторок, 9 грудня, о 9 годині. Таким чином я поважаю результати виборів до Палати депутатів Парламенту та хід переговорів щодо формування коаліційного уряду", - написав Павел.

Бабіш є мільярдером і власником холдингу Agrofert, який отримує субсидії від Євросоюзу. Його призначення прем'єром Чехії, яка країною-членом ЄС, викликало б конфлікт інтересів.

Сьогодні ввечері лідер руху ANO повідомив, що передає Agrofert в управління трасту і більше не матиме з компанією нічого спільного.