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"Азов" уперше розкрив результати нової операції на Донеччині (відео)

11:34 17.08.2026 Пн
1 хв
Воїни показали ворогу свій "додатковий аргумент"
aimg Юлія Капітонова
"Азов" уперше розкрив результати нової операції на Донеччині (відео) Фото: Азовці звітують про свої нові успіхи на фронті (facebook.com/azov.media4308)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

1-й корпус НГУ "Азов" підтвердив, що успішно провів у Донецькій області операцію "Пекло-2" - ворог знову зазнав серйозних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Азова".

"Операція "Пекло-2" - додатковий аргумент (для армії РФ - ред.). Місяць тому ми попередили окупанта: "Азов" бачить його переміщення і вдарить у потрібний момент", - розповіли захисники.

За їхніми словами, окремі підрозділи російських військ проігнорували ці попередження.

Ба більше, вони продовжили зберігати паливо на окупованій частині Донецької області.

"Палаючі крапки на карті позначають об'єкти, задіяні у зберіганні та постачанні палива росіянам. За місяць ці крапки залишилися тільки на картах, а в реальності там тепер випалена земля", - зауважили азовці.

Оборонці також звернули увагу на те, що корпус ніколи не б'є по цивільних АЗС і не атакує мирне населення, як це щодня роблять російські загарбники.

"Але інфраструктура окупаційних військ буде знищена без жалю", - попередив ворога "Азов".

Раніше РБК-Україна розповідало, як наразі розвивається ситуація на різних ділянках фронту.

Також читайте, скільки ворожих дронів знешкодили сили ППО під час останньої атаки РФ.

Окрім того, стали відомі наслідки нового удару противника по Чернігову.

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