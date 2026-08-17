"Азов" уперше розкрив результати нової операції на Донеччині (відео)
1-й корпус НГУ "Азов" підтвердив, що успішно провів у Донецькій області операцію "Пекло-2" - ворог знову зазнав серйозних втрат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт "Азова".
"Операція "Пекло-2" - додатковий аргумент (для армії РФ - ред.). Місяць тому ми попередили окупанта: "Азов" бачить його переміщення і вдарить у потрібний момент", - розповіли захисники.
За їхніми словами, окремі підрозділи російських військ проігнорували ці попередження.
Ба більше, вони продовжили зберігати паливо на окупованій частині Донецької області.
"Палаючі крапки на карті позначають об'єкти, задіяні у зберіганні та постачанні палива росіянам. За місяць ці крапки залишилися тільки на картах, а в реальності там тепер випалена земля", - зауважили азовці.
Оборонці також звернули увагу на те, що корпус ніколи не б'є по цивільних АЗС і не атакує мирне населення, як це щодня роблять російські загарбники.
"Але інфраструктура окупаційних військ буде знищена без жалю", - попередив ворога "Азов".
Раніше РБК-Україна розповідало, як наразі розвивається ситуація на різних ділянках фронту.
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