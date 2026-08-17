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РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

09:03 17.08.2026 Пн
2 хв
Повітряні сили ЗСУ підтвердили прильоти на низці локацій
aimg Юлія Капітонова
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО Фото: ППО звітує про результати відбиття ворожого нападу (Getty Images)
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Минулої ночі сили ППО намагалися збити та подавити 128 безпілотників, які російські загарбники скерували на різні регіони України. Більшість ворожих дронів не досягли своїх цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 17 серпня

Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 16 серпня.

Цього разу російські окупанти застосували 128 дронів різних типів, а саме:

  • ударні безпілотники типу Shahed (зокрема реактивні);
  • "Гербера";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі БпЛА летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької області.

Хто відбивав атаку РФ 17 серпня та скільки цілей знешкоджено

До знищення російських дронів були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання на 14 локаціях, а також падіння збитих БпЛА (уламків) на двох локаціях.

Захисники попередили українців, що атака РФ на Україну триває досі, та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія будує нові секретні бази для запуску реактивних дронів далекої дії.

Також ми дізналися в експерта, як саме сили ППО будуть знищувати реактивні "Шахеди" в майбутньому.

До речі, нещодавно росіяни показали модернізований реактивний дрон БМ-35.

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РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО
РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО
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