РФ уночі атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО
Минулої ночі сили ППО намагалися збити та подавити 128 безпілотників, які російські загарбники скерували на різні регіони України. Більшість ворожих дронів не досягли своїх цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим РФ атакувала Україну 17 серпня
Новий повітряний напад ворога розпочався ще о 18:00 16 серпня.
Цього разу російські окупанти застосували 128 дронів різних типів, а саме:
- ударні безпілотники типу Shahed (зокрема реактивні);
- "Гербера";
- дрони-імітатори типу "Пародія".
Ворожі БпЛА летіли з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецької області.
Хто відбивав атаку РФ 17 серпня та скільки цілей знешкоджено
До знищення російських дронів були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться у звіті.
Окрім того, Повітряні сили ЗСУ підтвердили влучання на 14 локаціях, а також падіння збитих БпЛА (уламків) на двох локаціях.
Захисники попередили українців, що атака РФ на Україну триває досі, та закликали не ігнорувати повітряну тривогу.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія будує нові секретні бази для запуску реактивних дронів далекої дії.
Також ми дізналися в експерта, як саме сили ППО будуть знищувати реактивні "Шахеди" в майбутньому.
До речі, нещодавно росіяни показали модернізований реактивний дрон БМ-35.