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У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ

10:51 17.08.2026 Пн
2 хв
Куди цього разу поцілив ворог?
aimg Юлія Капітонова
У Чернігові тисячі людей залишилися без світла після атаки РФ Фото: Відновлювальні роботи в місті скоро розпочнуться (Getty Images)
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17 серпня Росія завдала удару по енергооб'єкту в Чернігові. Місцева влада розкрила перші наслідки ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Чернігівської міської ради та допис АТ "Чернігівобленерго".

Чернігів під ударом Росії 17 серпня

"Шановні споживачі! Внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт. Знеструмлено понад 10 тисяч абонентів у місті Чернігів", - йдеться в заяві.

Окрім того, наголошується, що енергетики розпочнуть відновлювальні роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

У Чернігівській міській раді уточнили, що російські загарбники могли завдати удару по південній частині міста. Також відомо, що після ворожої атаки там спалахнула пожежа.

Згодом місцева влада підтвердила, що через російський удар щонайменше одна людина постраждала.

Яка ситуація зі світлом в Україні 17 серпня

Через російські обстріли енергетичної інфраструктури без електропостачання залишилися споживачі у шести областях України. Йдеться про:

  • Чернігівську;
  • Харківську;
  • Донецьку;
  • Сумську;
  • Херсонську;
  • Запорізьку області.

Водночас через спекотну погоду в понеділок в Україні зростає споживання електроенергії. У зв’язку з цим громадян закликають за можливості не користуватися потужними електроприладами в період з 18:00 до 22:00.

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки ворожих цілей сили ППО знешкодили під час нічної атаки РФ 17 серпня.

Також ми писали, що частина об’єктів "Нафтогазу" зупинилася після ударів Росії.

До речі, стало відомо, яким чином сили ППО будуть знищувати реактивні "Шахеди" в майбутньому.

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