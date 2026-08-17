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"Азов" впервые раскрыл результаты новой операции в Донецкой области (видео)

11:34 17.08.2026 Пн
1 мин
Воины показали врагу свой "дополнительный аргумент"
aimg Юлия Капитонова
"Азов" впервые раскрыл результаты новой операции в Донецкой области (видео) Фото: Азовцы отчитываются о своих новых успехах на фронте (facebook.com/azov.media4308)
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1-й корпус НГУ "Азов" подтвердил, что успешно провел в Донецкой области операцию "Пекло-2" - враг снова понес серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Азова".

"Операция "Пекло-2" - дополнительный аргумент (для армии РФ - ред.). Месяц назад мы предупредили оккупанта: "Азов" видит его перемещение и ударит в нужный момент", - рассказали защитники.

По их словам, отдельные подразделения российских войск проигнорировали эти предупреждения.

Более того, они продолжили хранить топливо на оккупированной части Донецкой области.

"Горящие точки на карте обозначают объекты, задействованные в хранении и поставке топлива россиянам. Через месяц эти точки остались только на картах, а в реальности там теперь выжжена земля", - отметили азовцы.

Защитники также обратили внимание на то, что корпус никогда не бьет по гражданским АЗС и не атакует мирное население, как это каждый день делают российские захватчики.

"Но инфраструктура оккупационных войск будет уничтожена без сожаления", - предупредил россиян "Азов".

Ранее РБК-Украина рассказывало, как сейчас развивается ситуация на разных участках фронта.

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Кроме того, стали известны последствия нового удара противника по Чернигову.

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