"Азов" впервые раскрыл результаты новой операции в Донецкой области (видео)
1-й корпус НГУ "Азов" подтвердил, что успешно провел в Донецкой области операцию "Пекло-2" - враг снова понес серьезные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Азова".
"Операция "Пекло-2" - дополнительный аргумент (для армии РФ - ред.). Месяц назад мы предупредили оккупанта: "Азов" видит его перемещение и ударит в нужный момент", - рассказали защитники.
По их словам, отдельные подразделения российских войск проигнорировали эти предупреждения.
Более того, они продолжили хранить топливо на оккупированной части Донецкой области.
"Горящие точки на карте обозначают объекты, задействованные в хранении и поставке топлива россиянам. Через месяц эти точки остались только на картах, а в реальности там теперь выжжена земля", - отметили азовцы.
Защитники также обратили внимание на то, что корпус никогда не бьет по гражданским АЗС и не атакует мирное население, как это каждый день делают российские захватчики.
"Но инфраструктура оккупационных войск будет уничтожена без сожаления", - предупредил россиян "Азов".
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