ЗСУ дали відсіч армії РФ одразу на кількох напрямках фронту, - ISW

Протягом останніх днів російські загарбники продовжували наступальні операції на різних ділянках фронту, однак Сили оборони України змогли зупинити ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області 15 та 16 серпня, але не досягли підтвердженого прогресу", - наголошують американські аналітики.

Згідно з їхніми даними, ворог фактично щодня використовує невеликі піхотні групи чисельністю від одного до трьох військовослужбовців для проникнення між українськими позиціями, ігноруючи постійні втрати.

Однією з головних проблем є те, що трава в цьому районі сягає понад двох метрів заввишки. Саме через це бійцям ЗСУ вкрай важко ідентифікувати невеликі російські групи.

Також протягом минулих двох діб солдати РФ намагалися прорватися вперед на півночі Харківської області, однак Сили оборони вчасно їх зупинили.

Попри це, Міноборони РФ заявило про захоплення Кудіївки (на північ від Харкова - ред.). Ба більше, росіяни намагалися представити це як взяття під контроль "воріт" до Харкова. Однак американські аналітики спростували черговий фейк ворога. Як виявилося, у цьому населеному пункті досі точаться бої, а противник досі не створив там жодних опорних пунктів.

"Російські війська продовжували наступальні операції на Куп'янському напрямку 15 та 16 серпня, але не просунулися вперед", - повідомили в ISW.

Так, відомо, що Сили оборони утримують позиції на південній околиці Куп'янська.

На Слов'янському напрямку ворог також намагався прорватися вперед, однак ЗСУ не дали йому цього зробити.

Окрім того, вказано, що українські воїни нещодавно очистили район у західній частині Костянтинівки від російських розвідників.