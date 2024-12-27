Азербайджан та Казахстан скасували авіарейси у низку міст РФ після збиття літака

Авіакатастрофа у Казахстані

У Казахстані в районі місті Актау 25 грудня розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. Він здійснював рейс з Баку до Грозного.

Відомо, що на борту літака перебували 67 осіб, включно з екіпажем. Внаслідок аварії загинули 38 осіб.

Повідомлялося, що причиною катастрофи була російська ракета. ЗМІ та аналітики повідомляють, що у Грозному російська ППО підбила літак. Керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на території Росії.

Як пише видання Reuters, що Баку очікує від РФ зізнання у збитті азербайджанського літака.

Більше про авіакатастрофу у Казахстані та як РФ замовчує версію про ЗРК - у матеріалі РБК-Україна.

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