Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов РФ после сбития самолета

Авиакатастрофа в Казахстане

В Казахстане в районе городе Актау 25 декабря разбился пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines. Он совершал рейс из Баку в Грозный.

Известно, что на борту самолета находились 67 человек, включая экипаж. В результате аварии погибли 38 человек.

Сообщалось, что причиной катастрофы была российская ракета. СМИ и аналитики сообщают, что в Грозном российская ПВО подбила самолет. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов подтвердил, что самолет был сбит российским ЗРК "Панцирь С1" на территории России.

Как пишет издание Reuters, что Баку ожидает от РФ признания в сбивании азербайджанского самолета.

Больше об авиакатастрофе в Казахстане и как РФ замалчивает версию о ЗРК - в материале РБК-Украина.

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