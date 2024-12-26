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Найбільша авіакомпанія Ізраїлю скасувала рейси в РФ після катастрофи літака в Казахстані

Четвер 26 грудня 2024 20:15
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Найбільша авіакомпанія Ізраїлю скасувала рейси в РФ після катастрофи літака в Казахстані Ілюстративне фото: авіакомпанія El Al скасувала рейси до Москви (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Національний авіаперевізник Ізраїлю El Al призупинив польоти в Росію. Рішення було прийнято після авіакатастрофи у Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "9 канал Ізраїль".

Зазначається, що рейси між Тель-Авівом і Москвою не будуть виконуватися протягом найближчого тижня.

"Наступного тижня буде проведено повторну оцінку ситуації, після чого буде ухвалено рішення про відновлення рейсів. Пасажири будуть повідомлені найближчим часом", - повідомили у прес-службі компанії.

Авіакатастрофа у Казахстані

Вранці 25 грудня у Казахстані впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії AZAL. На його борту перебувало 67 осіб. За останньою інформацією, внаслідок аварії загинули 38 людей.

Відомо, що літак прямував з Баку до Грозного. За даними ЗМІ, у Грозному, де до цього збивали дрони, могли підбити літак, тому він не зміг сісти. У результаті Embraer 190 впав у районі міста Актау.

Як пише видання Euronews, в Азербайджані підтвердили, що причиною авіакатастрофи була російська ракета.

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Авіакатастрофа Ізраїль Казахстан Російська Федерація
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