Катастрофа літака в Казахстані: азербайджанський борт могли обстріляти в Росії

Сьогодні в Казахстані розбився пасажирський літак. На його обшивці виявили сліди можливого обстрілу із землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське " Агентство.Новости ".

Російське ЗМІ посилається на Telegram-канал Fighterbomber, який опублікував відео з уламками літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

На відео знято хвостову частину літака, на обшивці видно сліди, схожі на сліди від елементів ураження. Автор каналу натякнув, що причиною катастрофи могло бути не зіткнення з птахами, як звучить зараз основна офіційна версія.

Раніше також повідомлялося, що у Чечні, де сьогодні мав сісти літак, збили кілька дронів.

Один з пасажирів, що вижили після трощі літака, Субхонкул Рахімов розповів, що пілоти тричі намагалися посадити літак у Грозному.

"Втретє щось вибухнуло. Був вибух - я б не сказав, що всередині літака. Де я сидів, у мене обшивка поруч відлетіла", - повідомив він.