Буданов вперше висловився про катастрофу літака у Казахстані

Пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який впав у Казахстані, був збитий системою ППО в Росії. Його збив комплекс "Панцир-С1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в коментарі The War Zone.

Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих з розслідуванням, зазначив, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines потрапив під обстріл після того, як відхилився від зони, де Росія активно використовувала ППО проти українських дронів.

Представник США також сказав виданню, що російська система протиповітряної оборони могла вразити літак.

"Наскільки нам відомо, літак був збитий російським ЗРК "Панцир С1" на території Росії", - сказав Буданов.

Авіакатастрофа у Казахстані

У Казахстані в районі місті Актау 25 грудня впав пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines. На борту перебували 67 осіб, літак здійснював рейс з Баку до Грозного.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей, інші пасажири отримали травми, серед них і діти.

Повідомляється, що у Грозному, де до цього збивали дрони, російська ППО підбила літак, тому він не зміг сісти. За даними ЗМІ та аналітиків, літак був збитий зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцир". Як пише видання Euronews, ракета вибухнула поруч з бортом, а її осколки уразили пасажирів і членів екіпажу.

В Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау була російська ракета. Reuters зазначає, що Баку очікує від російської сторони зізнання у збитті азербайджанського літака.

Більше про авіакатастрофу у Казахстані та як РФ замовчує версію про ЗРК - у матеріалі РБК-Україна.

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