ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Автобусні трансфери та зупинки біля укриттів: УЗ змінила маршрути поїздів у трьох областях

Субота 31 січня 2026 15:16
UA EN RU
Автобусні трансфери та зупинки біля укриттів: УЗ змінила маршрути поїздів у трьох областях Фото: УЗ змінила маршрути поїздів у трьох областях (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Степанова

Через безпекову ситуацію та активність російських дронів "Укрзалізниця" змінила графік руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Харківська область

З міркувань безпеки пасажирів на дільниці Лозова-Барвінкове-Краматорськ продовжують пересаджувати на автобуси з об'їзним маршрутом.

Запорізька область

Моніторинговий центр фіксує активність ворожих дронів у безпосередній близькості до інфраструктури УЗ на шляху прямування, тож рух Запоріжжя-Дніпро і зворотно до 09:00 1 лютого буде здійснюватися автобусними трансферами. Інформація буде оновлюватися.

Як зазначили у компанії, за минулу добу такими трансферами було перевезено понад 2,2 тисячі пасажирів.

Сумська область

Моніторингові групи УЗ фіксують активність ворожих дронів на шляху прямування поїздів до Сум.

Тому поїзди робитимуть вимушені зупинки поблизу укриттів у разі безпосередньої небезпеки. Рух зберігається, контроль посилено.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів між Дніпром і Запоріжжям. Таке рішення прийняли через атаки на залізничну інфраструктуру та фіксацію ворожих безпілотників поблизу маршрутів курсування.

Зокрема, російські дрони за минулу добу завдали сім ударів по об’єктах залізниці в Україні, зокрема по станції Синельникове на Дніпропетровщині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Запорізька область Сумська область Харків Поїзди
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві