Автобусные трансферы и остановки возле укрытий: УЗ изменила маршруты поездов в трех областях

Из-за ситуации с безопасностью и активности российских дронов "Укрзализныця" изменила график движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Харьковская область

Из соображений безопасности пассажиров на участке Лозовая-Барвенково-Краматорск продолжают пересаживать на автобусы с объездным маршрутом.

Запорожская область

Мониторинговый центр фиксирует активность вражеских дронов в непосредственной близости к инфраструктуре УЗ на пути следования, поэтому движение Запорожье-Днепр и обратно до 09:00 1 февраля будет осуществляться автобусными трансферами. Информация будет обновляться.

Как отметили в компании, за минувшие сутки такими трансферами было перевезено более 2,2 тысячи пассажиров.

Сумская область

Мониторинговые группы УЗ фиксируют активность вражеских дронов на пути следования поездов в Сумы.

Поэтому поезда будут делать вынужденные остановки вблизи укрытий в случае непосредственной опасности. Движение сохраняется, контроль усилен.