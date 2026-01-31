ua en ru
Автобусные трансферы и остановки возле укрытий: УЗ изменила маршруты поездов в трех областях

Суббота 31 января 2026 15:16
UA EN RU
Автобусные трансферы и остановки возле укрытий: УЗ изменила маршруты поездов в трех областях Фото: УЗ изменила маршруты поездов в трех областях (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Татьяна Степанова

Из-за ситуации с безопасностью и активности российских дронов "Укрзализныця" изменила график движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Харьковская область

Из соображений безопасности пассажиров на участке Лозовая-Барвенково-Краматорск продолжают пересаживать на автобусы с объездным маршрутом.

Запорожская область

Мониторинговый центр фиксирует активность вражеских дронов в непосредственной близости к инфраструктуре УЗ на пути следования, поэтому движение Запорожье-Днепр и обратно до 09:00 1 февраля будет осуществляться автобусными трансферами. Информация будет обновляться.

Как отметили в компании, за минувшие сутки такими трансферами было перевезено более 2,2 тысячи пассажиров.

Сумская область

Мониторинговые группы УЗ фиксируют активность вражеских дронов на пути следования поездов в Сумы.

Поэтому поезда будут делать вынужденные остановки вблизи укрытий в случае непосредственной опасности. Движение сохраняется, контроль усилен.

Напомним, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем. Такое решение приняли из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

В частности, российские дроны за минувшие сутки нанесли семь ударов по объектам железной дороги в Украине, в частности по станции Синельниково на Днепропетровщине.

Укрзализныця Запорожская область Сумская область Харьков Поезда
