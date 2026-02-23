Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах 23 лютого

Низку залізничних маршрутів 23 лютого змінили через безпекову ситуацію. На окремих напрямках у різних областях пасажирів УЗ можуть везти автобуси.
Згідно з оперативною інформацією компанії станом на понеділок, 23 лютого, у Хенсонській області моніторингові групи працюють у посиленому режимі.
"Тож рух поїздів буде організовано з урахуванням безпекової ситуації", - пояснили в "Укрзалізниці".
Так, перевезення пасажирів здійснюється автобусами між Миколаєвом та Херсоном.
"У разі тривалої повітряної тривоги в Миколаєві просимо очікувати в укритті. Уважно стежте за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці" та оголошеннями залізничників на вокзалах й у потягах", - порадили громадянам.
У Сумській та Чернігівській областях регіональні поїзди тимчасово курсують:
Тим часом на ніжинському напрямку - діють адаптовані графіки приміського сполучення.
У Харківській і Донецькій областях - від Лозової в краматорському напрямку - пасажири їдуть автобусами.
При цьому регіональні експреси ізюмського напрямку - їдуть за розкладом.
Рух між Дніпром і Запоріжжям, згідно з інформацією УЗ, організовано наразі переважно із залученням автобусних перевізників.
Пасажирів просять орієнтуватись на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку УЗ.
"Їдемо далі", - підсумували у компанії.
