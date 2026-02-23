Автобуси замість поїздів: пасажирів УЗ попередили про зміни в маршрутах 23 лютого

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що РФ розгорнула системний терор залізниці на півночі України.

Крім того, ми пояснювали, чи потрібний квиток на поїзд собаці - якими є правила перевезень тварин залізницею в Україні.

Читайте також, як економити на квитках УЗ за новими правилами.