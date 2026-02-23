Автобусы вместо поездов: пассажиров УЗ предупредили об изменениях в маршрутах 23 февраля

Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ развернула системный террор железной дороги на севере Украины.

Кроме того, мы объясняли, нужен ли билет на поезд собаке - каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине.

Читайте также, как экономить на билетах УЗ по новым правилам.