Автобусы вместо поездов: пассажиров УЗ предупредили об изменениях в маршрутах 23 февраля

Ряд железнодорожных маршрутов 23 февраля изменили из-за ситуации с безопасностью. На отдельных направлениях в разных областях пассажиров УЗ могут везти автобусы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.
Читайте также: Забыть о багаже и лечь на пол: как выжить в поезде во время обстрела (инструкция УЗ)
Согласно оперативной информации компании по состоянию на понедельник, 23 февраля, в Хенсонской области мониторинговые группы работают в усиленном режиме.
"Поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью", - объяснили в "Укрзализныце".
Так, перевозка пассажиров осуществляется автобусами между Николаевом и Херсоном.
"В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве просим ожидать в укрытии. Внимательно следите за оповещениями в приложении "Укрзализныци" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - посоветовали гражданам.
В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют:
Тем временем на нежинском направлении - действуют адаптированные графики пригородного сообщения.
В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой в краматорском направлении - пассажиры едут автобусами.
При этом региональные экспрессы изюмского направления - едут по расписанию.
Движение между Днепром и Запорожьем, согласно информации УЗ, организовано сейчас преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.
Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении УЗ.
"Едем дальше", - подытожили в компании.
