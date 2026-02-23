Автобусы вместо поездов: пассажиров УЗ предупредили об изменениях в маршрутах 23 февраля

Ряд железнодорожных маршрутов 23 февраля изменили из-за ситуации с безопасностью. На отдельных направлениях в разных областях пассажиров УЗ могут везти автобусы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Херсонская область

Согласно оперативной информации компании по состоянию на понедельник, 23 февраля, в Хенсонской области мониторинговые группы работают в усиленном режиме.

"Поэтому движение поездов будет организовано с учетом ситуации с безопасностью", - объяснили в "Укрзализныце".

Так, перевозка пассажиров осуществляется автобусами между Николаевом и Херсоном.

"В случае длительной воздушной тревоги в Николаеве просим ожидать в укрытии. Внимательно следите за оповещениями в приложении "Укрзализныци" и объявлениями железнодорожников на вокзалах и в поездах", - посоветовали гражданам.

Сумская и Черниговская области

В Сумской и Черниговской областях региональные поезда временно курсируют:

до Конотопа;

из Конотопа.

Тем временем на нежинском направлении - действуют адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

В Харьковской и Донецкой областях - от Лозовой в краматорском направлении - пассажиры едут автобусами.

При этом региональные экспрессы изюмского направления - едут по расписанию.

Запорожская область

Движение между Днепром и Запорожьем, согласно информации УЗ, организовано сейчас преимущественно с привлечением автобусных перевозчиков.

Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-оповещения в приложении УЗ.

"Едем дальше", - подытожили в компании.