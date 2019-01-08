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Австрийцам в Британии разрешат двойное гражданство после Brexit

Новости » Политика    08.01.2019 - 20:39
Австрийцам в Британии разрешат двойное гражданство после Brexit
Фото: Brexit (Max Pixel)

Австрия позволяет двойное гражданство в очень ограниченных случаях

Британия позволит австрийцам в Британии сохранять гражданство страны при получении британского паспорта. Об этом заявила глава МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Сообщается, что Австрия позволяет двойное гражданство в очень ограниченных случаях. Исключение будет сделано для 25 тысяч австрийцев, проживающих в Британии.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что парламент Великобритании проведет голосование по Brexit 15 января. Мэй добавила, что правительственная политика не предусматривает продолжение выполнения статьи 50 о выходе из ЕС.

До этого президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер говорил, что Европейский союз не пытается удержать Великобританию и хочет приступить к обсуждению будущих связей, как только парламент Великобритании утвердит Brexit.

Отметим, ранее Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение относительно выхода страны из состава Евросоюза (Brexit). Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.

Добавим министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что процесс Brexit может быть остановлен британским парламентом.

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