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Австрійцям у Британії дозволять подвійне громадянство після Brexit

Новини » Політика    08.01.2019 - 20:39
Австрійцям у Британії дозволять подвійне громадянство після Brexit
Фото: Brexit (Max Pixel)

Австрія дозволяє подвійне громадянство у дуже обмежених випадках

Британія дозволить австрійцям у Британії зберігати громадянство країни при отриманні британського паспорта. Про це заявила глава МЗС Австрії Карін Кнайсль, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Повідомляється, що Австрія дозволяє подвійне громадянство у дуже обмежених випадках. Виняток буде зроблено для 25 тисяч австрійців, які проживають у Британії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня. Мей додала, що урядова політика не передбачає продовження виконання статті 50 про вихід з ЄС.

До цього президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер говорив, що Європейський союз не намагається утримати Великобританію і хоче приступити до обговорення майбутніх зв'язків, як тільки парламент Великобританії затвердить Brexit.

Відзначимо, раніше Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу (Brexit). Мей також згадала про "прикрий розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.

Додамо міністр зовнішньої торгівлі Великобританії Ліам Фокс заявив, що є ймовірність, що процес Brexit може бути зупинений британським парламентом.

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