Евросоюз не пытается удержать Британию, - Юнкер

Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

ЕС готов начать переговоры о новой сделке с Великобританией

Европейский союз не пытается удержать Великобританию и хочет приступить к обсуждению будущих связей, как только парламент Великобритании утвердит Brexit. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Юнкер отметил, что ЕС готов начать переговоры о новой сделке с Великобританией сразу после того, как британский парламент одобрит соглашение о Brexit.

"Намекали, что наша цель - сохранить Соединенное Королевство в ЕС всеми возможными способами. Это не наше намерение. Все, что мы хотим, это ясности в отношении наших будущих отношений. И мы уважаем результат референдума", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс заявил, что есть вероятность, что процесс Brexit может быть остановлен британским парламентом.

Отметим, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала членов парламента страны проголосовать за соглашение по выходу страны из состава Евросоюза (Brexit). Мэй также упомянула о "досадном расколе" в стране между сторонниками Brexit и их оппонентами.