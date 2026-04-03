Австрія заборонила авіації США вхід у небо і назвала головну причину

01:35 03.04.2026 Пт
Заборона вже діє, але Міністерство оборони країни не розголошує точну кількість заблокованих рейсів бойових літаків США.
Австрія заборонила авіації США вхід у небо і назвала головну причину

Австрія закрила своє небо для американських військових літаків. Офіційний Відень пояснює такий крок дотриманням конституції на тлі загострення війни в Ірані.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на австрійське видання Heute.

Альтернатива НАТО: Келлог закликав до створення нового альянсу за участі України

За словами речника Міністерства оборони Австрії Міхаеля Бауера, країна не буде робити жодних винятків для Пентагону і рішення про заборону військовим літакам США пролітати небом Австрії остаточне. З моменту початку бойових дій оборонне відомство відхиляє всі запити США на проліт, зазначив чиновник.

Міністерство оборони не розголошує точну кількість заблокованих рейсів. Проте кожну заявку розглядають під мікроскопом. Бауер підкреслив, що позиція країни залишається принциповою.

Бауер пояснив, що Австрія закриває своє повітряне небо для будь-яких військових літаків чужих країн, як тільки ця держава починає військові дії.

"Щоразу, коли відповідна країна перебуває у стані війни, запит відхиляється - у цьому випадку, після консультації з Міністерством закордонних справ", - пояснив речник.

Чому Австрія залишається нейтральною

Коріння цієї заборони сягає середини минулого століття, коли у 1955 році Австрія офіційно стала нейтральною у будь-яких чужих конфліктах. Це зафіксовано в основному законі - Конституції.

Крім того, Австрія не є членом НАТО і послідовно підтверджує свою політику нейтралітету з часів Другої світової війни.

Як реагують інші сусіди в Європі на прохання Трампа

Австрія не єдина у своєму рішенні бути нейтральною у протистоянні США, Ізраїлю та Ірану. Наприклад, Швейцарія заблокувала продаж озброєнь США. Також Берн не дав дозвіл Вашингтону на проліт військової авіації над своєю територією.

Крім Австрії Італія закрила небо для літаків США, які летіли атакувати Іран. Італійцям, які членами НАТО, не сподобалось, що Пентагон не звернувся по дозвіл, а просто поставив їх перед фактом: про маршрут просто повідомили - вже тоді, коли літаки були в повітрі.

Сам Трамп не задоволений такою поведінкою членів Альянсу. Він погрожує виходом США з НАТО, і такі наміри підтвердив держсекретар Марко Рубіо.

РФ атакує Україну з вечора і на ранок: які міста під вогнем та що відомо про наслідки
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої