США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані, - Рубіо
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтону, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після закінчення війни з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Причиною заяви Рубіо стало те, що з боку альянсу фактично немає підтримки в операції США проти Ірану.
Зокрема, Рубіо обрушився з критикою на членів НАТО за відмову в доступі до військових баз, після того, як раніше президент Дональд Трамп назвав партнерів "боягузами", а сам альянс - "паперовим тигром".
"Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу в разі нападу на неї, але при цьому вони відмовляють нам у праві на базування, коли це необхідно, то це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу", - сказав держсекретар.
Як пише Bloomberg, основною причиною невдоволення США стала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, що беруть участь в операціях проти Ірану.
Як відомо, члени НАТО здебільшого відхилили прохання Трампа про допомогу у відновленні роботи Ормузької протоки, яку Іран фактично закрив, погрожуючи відповідними заходами після початку війни. Закриття цього транспортного коридору призвело до різкого зростання цін на нафту і газ. Однак Рубіо запевняє, що після війни протоку буде відкрито.
"Коли ця операція завершиться, вона буде відкрита, так чи інакше. Вона буде відкрита, тому що Іран погодиться дотримуватися міжнародного права і не блокувати цей торговельний водний шлях, або ж коаліція країн з усього світу і регіону, за участю США, забезпечить її відкриття", - заявив він.
Відносини між США та іншими країнами НАТО зміняться
Нагадаємо, за The Telegraph, президент США Дональд Трамп розглядає радикальну реорганізацію НАТО за моделлю "оплати за участь", щоб таким чином помститися альянсу.
Одна з ідей передбачає, що країни, які мають витрати на спільну оборону, нижчі за 5% ВВП, - не зможуть голосувати за спільні місії, розширення блоку та бюджетні видатки. Крім того, союзники, які не досягнуть цієї фінансової планки - можуть залишитися без захисту США в разі нападу.
Також Трамп нещодавно каже, що НАТО своєю відмовою брати участь в операції - фактично провалило випробування.