Австрия запретила авиации США вход в небо и назвала главную причину

Австрия закрыла свое небо для американских военных самолетов. Официальная Вена объясняет такой шаг соблюдением конституции на фоне обострения войны в Иране.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на австрийское издание Heute .

По словам представителя Министерства обороны Австрии Михаэля Бауэра, страна не будет делать никаких исключений для Пентагона и решение о запрете военным самолетам США пролетать небом Австрии окончательное. С момента начала боевых действий оборонное ведомство отклоняет все запросы США на пролет, отметил чиновник.

Министерство обороны не разглашает точное количество заблокированных рейсов. Однако каждую заявку рассматривают под микроскопом. Бауэр подчеркнул, что позиция страны остается принципиальной.

Бауэр пояснил, что Австрия закрывает свое воздушное небо для любых военных самолетов чужих стран, как только это государство начинает военные действия.

"Каждый раз, когда соответствующая страна находится в состоянии войны, запрос отклоняется - в этом случае, после консультации с Министерством иностранных дел", - пояснил представитель.

Почему Австрия остается нейтральной

Корни этого запрета уходят в середину прошлого века, когда в 1955 году Австрия официально стала нейтральной в любых чужих конфликтах. Это зафиксировано в основном законе - Конституции.

Кроме того, Австрия не является членом НАТО и последовательно подтверждает свою политику нейтралитета со времен Второй мировой войны.