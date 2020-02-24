ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Австрия возобновила ж/д сообщение с Италией, приостановленное из-за коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 14:55
Австрия возобновила ж/д сообщение с Италией, приостановленное из-за коронавируса
Фото: поезд, который остановили на границе (twitter.com/MiroMarolt)

Железнодорожное сообщение остановили сегодня ночью

Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией, которое было приостановлено в связи с опасностью распространения коронавируса. Об этом написал посол Украины в Австрии Александр Щерба в своем Twitter

По его словам, железнодорожное сообщение "Италия-Австрия" восстановлено.

Напомним, сегодня ночью Австрия приостановила все поезда из Италии, которые проходят через перевал Бреннер, чтобы предотвратить дальнейшее распространении коронавируса. Сообщалось, что движение пассажирских поездов были прекращены в обоих направлениях.

Также сообщалось, что пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса.

Отметим, в Италии в результате распространения коронавируса уже зафиксировали пятый случай смерти. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавируса.

Пассажирам из Рима запретили сойти с самолета на Маврикии из-за коронавируса Нефть и мировые рынки обвалились на фоне распространения коронавируса
Новости Украины ИталияАвстрияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь