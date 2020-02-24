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Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, призупинене через коронавірус

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 14:55
Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, призупинене через коронавірус
Фото: поїзд, який зупинили на кордоні (twitter.com/MiroMarolt)

Залізничне сполучення зупинили сьогодні вночі

Австрія відновила залізничне сполучення з Італією, яке було призупинене у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу. Про це написав посол України в Австрії Олександр Щерба у своєму Twitter

За його словами, залізничне сполучення "Італія-Австрія" відновлене.

Нагадаємо, сьогодні вночі Австрія призупинила всі поїзди з Італії, які проходять через перевал Бреннер, щоб запобігти подальшому поширенні коронавірусу. Повідомлялося, що рух пасажирських поїздів були припинені в обох напрямках.

Також повідомлялося, що пасажирам рейсу авіакомпанії Alitalia з Риму не дозволили зійти з літака після приземлення в аеропорту острова Маврикія у зв’язку із загрозою поширення коронавірусу

Зазначимо, в Італії в результаті поширення коронавірусу вже зафіксували п'ятий випадок смерті. Як повідомили у Департаменті цивільного захисту, на даний момент в Італії зареєстровано понад 200 випадків захворювання коронавірусом.

Міністерство закордонних справ рекомендує українцям тимчасово утриматися від поїздок в північні регіони Італії та Ірану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

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