Количество жертв коронавируса в Италии выросло до пяти

Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

Пятой жертвой коронавируса в Италии стал 88-летний мужчина

В результате распространения коронавируса в Италии зафиксировали пятый случай смерти. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджелло Боррелли, передает Reuters.

Отмечается, что пятой жертвой коронавируса в Италии стал 88-летний мужчина. Он приехал из региона Ломбардия, что вблизи Милана, где была зафиксирована локальная вспышка заболевания.

Четверо других жертв коронавируса также были пожилыми людьми, у трех из них были серьезные проблемы со здоровьем.

Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за вспышки коронавируса в Италии полиция и медики начали поиски "нулевого пациента". Правоохранители и медики в оперативном режиме пытаются определить, кто занес коронавирус в Италию.

Также сообщалось, что все матчи 26 тура итальянской серии А по футболу могут быть перенесены из-за распространения коронавируса в стране. Если решение о переносе будет принято, оно коснется не только высшего дивизиона Италии, но любительских лиг. При этом матч 1/16 финала Лиги Европы "Интер" - "Лудогорец", который состоится 27 февраля, может быть сыгран при пустых трибунах.