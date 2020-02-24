ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД рекомендует не ездить в Италию и Иран из-за коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 14:22
МИД рекомендует не ездить в Италию и Иран из-за коронавируса
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

Украинцев в Италии и Иране призвали сообщить о своем местоположении

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Иран в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в заявлении МИД.

В министерстве не рекомендовали посещать провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться в этих регионах, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшей консульского учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурса friend.mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

Также в МИД призвали отказаться от необязательных поездок в иранские города Тегеран, Кум, Арак и Гилан. Украинцев, которые уже находятся на территории Ирана призвали сообщить о своем местонахождении и контактные данные в посольство Украины в Тегеране (e-mail: emb_ir@mfa.gov.ua). В случае попадания в чрезвычайные ситуации, украинцам следует обращаться в посольство Украины по телефону: +989128436681, который работает круглосуточно, или звонить на "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что количество жертв коронавируса в Италии выросло до пяти человек. Всего в стране зарегистрировано более 200 случаев заражения новым вирусом.

В Иране число жертв вспышки коронавируса достигло 50 человек. Летальные исходы зафиксированы в городе Кум. В связи со вспышкой нового вируса закрыты школы на большей части территории страны, а соседние страны перекрывают границы с Ираном.

В Китае зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения коронавирусом Еще в одной стране подтвердилось первое заражение коронавирусом
Новости Украины МИД УкраиныИталияИранКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь