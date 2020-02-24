Пассажирам из Рима запретили сойти с самолета на Маврикии из-за коронавируса

Иллюстративное фото (dreamstime.com)

Ограничения вводятся из-за угрозы распространения коронавируса

Пассажирам рейса авиакомпании Alitalia из Рима не разрешили сойти с самолета после приземления в аэропорту острова Маврикия в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Так, власти Маврикия заявила, что въезд в страну возможен только в случае, если пассажиры согласятся пройти карантин в больницах в столице страны.

Сообщается, что после первичного осмотра местная власть решила оставить на борту самолета только около 70 пассажиров из Ломбардии и Венето.

Все остальные смогли сойти с самолета без требования проходить карантин.

Отметим, в Италии в результате распространения коронавируса уже зафиксировали пятый случай смерти. Как сообщили в Департаменте гражданской защиты, на данный момент в Италии зарегистрировано более 200 случаев заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что из-за вспышки коронавируса в Италии полиция и медики начали поиски "нулевого пациента". Правоохранители и медики в оперативном режиме пытаются определить, кто коронавирус занес в Италию.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам временно воздержаться от поездок в северные регионы Италии и Ирана в связи с распространением коронавирус.