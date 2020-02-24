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Коронавирус в Италии: полиция и медики начали поиски "нулевого пациента"

Новости » Происшествия     24.02.2020 - 12:59
Коронавирус в Италии: полиция и медики начали поиски "нулевого пациента"
Фото: коронавирус в Италии (twitter.com/nikmarino9)

В Италии пытаются предотвратить дальнейшее заражение

Из-за вспышки коронавируса в Италии полиция и медики начали поиски "нулевого пациента". Об этом пишет итальянская газета Corriera della Sera.

Сообщается, что правоохранители и медики в оперативном режиме пытаются определить, кто занес коронавирус в Италию. Изначально под подозрением был 38-летний мужчина из Кодоньо - сотрудник компании Unilever общался с приятелем, который в январе вернулся из Китая, и мог подхватить вирус от него. Однако тесты на антитела не подтвердили эту версию.

На сегодня продолжается проверка других потенциальных носителей в Кодоньо, в том числе на коронавирус проверяют их ближайших членов семьи, друзей, коллег и так далее.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате вспышки коронавируса в Италии умер уже четвертый человек. Всего же число зараженных в этой стране достигло 212. Во всех случаях от коронавируса здесь умирали пожилые люди на фоне обострения хронических болезней.

Только в Ломбардии на сегодня 165 случаев. Италия является одним из лидеров по распространению коронавируса в мире после Китая, Японии и Южной Кореи.

В Китае зафиксировали почти 200 случаев повторного заражения коронавирусом
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