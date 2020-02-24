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Австрия приостановила движение пассажирских поездов с Италии из-за коронавируса

Новости » Общество     24.02.2020 - 02:47
Австрия приостановила движение пассажирских поездов с Италии из-за коронавируса
Фото: поезд, который остановили на границе (twitter.com/MiroMarolt)

Накануне пассажирский поезд с Италии не пустили из-за зараженных пассажиров

Австрия приостановила все поезда с Италии, которые проходят через перевал Бреннер, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что пассажирские поезда были приостановлены в обоих направлениях.

Пропуск через Альпы - важный и часто перегруженный маршрут пассажирского поезда между Италией, Австрией и Германией.

Незадолго до объявления о приостановке правительство Австрии заявило, что оно запретило въезд поезду, следовавшему в Мюнхен, Германия, из итальянской Венеции из-за подозрения в том, что двое пассажиров могут быть заражены коронавирусом.

Министерство внутренних дел Италии сообщило властям Австрии, что на борту находились два человека с симптомами лихорадки.

Ранее сообщалось, что в итальянском городе Кремона в области Ломбардия от коронавируса умерла женщина. Количество жертв в Италии увеличелось до трех. Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек.

РБК-Украина писало, что власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.

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