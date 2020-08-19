В Австрии призывают к новым выборам в Беларуси

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал белорусскую власть к новым выборам в стране. Об этом дипломат заявил перед саммитом Евросоюза по ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает "Наша Ніва".

Курц отметил, что Беларуси нужен диалог между действующим президентом Александром Лукашенко и оппозицией.

"Нам нужны новые выборы, которые будут свободными и честными", - сказал канцлер Австрии.

Напомним, в Канаде не признают итоги президентских выборов в Беларуси и призывают провести новые.

Также ЕС не признает результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций в отношении виновных в насилии во время протестов.

Польша не хочет, чтобы реакция Европейского союза на события Беларуси ограничивалась только введением санкций.

Кроме того, глава ОБСЕ хочет посетить Беларусь для переговоров с правительством и оппозицией.