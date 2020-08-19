В Австрії закликають до нових виборів у Білорусі

Канцлер Австрії Себастьян Курц закликав білоруську владу до нових виборів в країні. Про це дипломат заявив перед самітом Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє "Наша Ніва".

Курц зазначив, що Білорусі потрібен діалог між чинним президентом Олександром Лукашенко та опозицією.

"Нам потрібні нові вибори, які будуть вільними та чесними", - сказав канцлер Австрії.

Нагадаємо, в Канаді не визнають підсумки президентських виборів в Білорусі і закликають провести нові.

Також ЄС не визнає результатів виборів в Білорусі і почав розробку санкцій щодо винних у насильстві під час протестів.

Польща не хоче, щоб реакція Європейського союзу на події Білорусі обмежувалася лише введенням санкцій.

Крім того, глава ОБСЄ хоче відвідати Білорусь для переговорів з урядом і опозицією.