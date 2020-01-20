Австралию накрыли мощные пылевые бури

Фото: пыльные бури в Австралии (twitter.com/jen_browning)

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе

Австралию накрыли пылевые бури, а до этого пожары и дожди. Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих - 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) January 19, 2020

Кроме того, в результате дождей, которые накрыли часть страны, погибли сотни тысяч рыб. Грозы обрушились на Камден Кэмпбелтаун и Пиктон, а потом переместились в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Фото: пылевые бури в Австралии (twitter.com/jen_browning)

Отметим, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибло много животных.

Впрочем, правительство Австралии отказался от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров из-за наличия достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров.

Напомним, на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масштабных лесных пожаров и расширить их.

По предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибло более миллиарда животных.