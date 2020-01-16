В Австралии прошли дожди

Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Также объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра

В засушливых районах Австралии прошли дожди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на австралийский телеканал АВС.

Также объявлено штормовое предупреждение в некоторых районах Сиднея и Иллаварра. Ожидается, что грозы обрушатся на Камден, Кэмпбелтаун и Пиктон, а затем переместятся в Сазерленд, Ливерпуль и Окдейл.

Rain in Tingha HOW'S THE RAIN WHERE YOU ARE? Check out this video from Steph from Green Valley Farm in Tingha. "These dams were empty before Christmas, we were carting water and feeding stock for months. We had 65mm just before Christmas and then this - 75mm. "Haven't seen it like that for some time ..hope it gives hope others that it can rain and will rain again ..." : Steph Stewart Опубликовано ABC New England North West Среда, 15 января 2020 г.

Отмечается, что дождь облегчит работу пожарных бригад, которые борются с пожарами, но есть опасения, что влажная погода может вызвать оползни, ливневые паводки и загрязнение воды.

Ранее сообщалось, что Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибло много животных.

Отметим, что правительство Австралии отказалось от помощи Украины в тушении масштабных лесных пожаров. Оно это объяснило наличием достаточных ресурсов для преодоления последствий лесных пожаров.

Напомним, на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масштабных лесных пожаров и расширить их.

По предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных.