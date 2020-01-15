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Пожары в Австралии прервали работу мельбурнского аэропорта

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 09:27
Пожары в Австралии прервали работу мельбурнского аэропорта
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Более 50 внутренних рейсов были отменены из-за ухудшения видимости вблизи аэропорта

Смог от лесных пожаров в Австралии прервал работу аэропорта города Мельбурн. Об этом сообщает газета Herald Sun со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани города.

По его данным, более 50 внутренних рейсов были отменены из-за ухудшения видимости вблизи аэропорта, вызванного дымом от полыхающих лесных пожаров.

Сообщается, что отмены рейсов произошли в аэропорту Сиднея, также некоторые авиакомпании в Южной Австралии были вынуждены ограничить количество рейсов.

Отметим, из-за масштабных лесных пожаров в Австралии загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Несколько недель назад сообщалось, что несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Ранее сообщалось, что на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их.эвакуации населения.

По предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Также в результате пожаров погибли уже 25 людей.

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