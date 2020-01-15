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Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров

Новости » Происшествия     15.01.2020 - 09:59
Австралии потребуется 100 лет для восстановления после пожаров
Фото: пожары в Австралии (Martin Von Stoll)

Пожары в Австралии продолжаются с осени 2019 года

Австралии потребуется 100 лет для восстановления после масштабных природных пожаров. Об этом сообщает The Sun.

Сообщается, что уже погибли 28 человек. Разрушено более 2000 домов и погибли множество животных.

Как сообщает, шлейф дыма от пожаров "совершит по меньшей мере один полный оборот вокруг земного шара, что повлияет на атмосферные условия во всем мире".

Из-за масштабных лесных пожаров в Австралии загрязнение воздуха в Мельбурне достигло опасного уровня. Также пожары прервали работу мельбурнского аэропорта.

Несколько недель назад сообщалось, что несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

Напомним, на южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их.

По предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи

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