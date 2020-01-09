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В Австралии расширяются лесные пожары

Новости » Происшествия     09.01.2020 - 15:37
В Австралии расширяются лесные пожары
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Власти австралийского штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня

На южную часть Австралии наступает новая волна жары, которая может обострить проблему масташбних лесных пожаров и расширить их. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Спасатели сообщили, что в ближайшие 12-36 часов в штате Виктория ожидается "очень опасная и динамичная ситуация". Власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня.

Несмотря на дожди, которые идут в регионе, пожары продолжают расширяться. В связи с этим, местные власти штата Виктория дали распоряжение о новой эвакуации населения.

"Если поступит указание ехать, то вы должны выехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашу безопасность", - сказал глава правительства Виктории Дэниел Эндрюз.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате масштабных лесных пожаров в Австралии погибли 25 человек. Огнем было уничтожено более 8 миллионов гектаров земли по всей стране, тысячи домов и оставлены некоторые города без электричества и мобильной связи.

РБК-Украина писало, что по предварительным подсчетам экологов, в результате масштабных пожаров в Австралии погибли более миллиарда животных.

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