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Австралію накрили потужні пилові бурі

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 09:10
Австралію накрили потужні пилові бурі
Фото: пилові бурі в Австралії (twitter.com/jen_browning)

Бурі почалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі

Австралію накрили пилові бурі, а до цього пожежі та дощі. Про це повідомляє The Guardian.

Бурі почалися у місті Нарромін у Новому Південному Вельсі. Згодом через сильний вітер, що сягав 1, 07 км/год, швидко докотилися до Дуббо і Паркеса, де вітер дещо стих - 94 км/год. Причиною бур, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.

Крім того, в результаті дощів, які накрили частину країни, загинули сотні тисяч риб. Грози обрушились на Камден, Кемпбелтаун і Піктон, а потім перемістились в Сазерленд, Ліверпуль і Окдейл.

Фото: пилові бурі в Австралії (twitter.com/jen_browning)

Зазначимо, що Австралії буде потрібно 100 років для відновлення після масштабних природних пожеж. Вже загинули 28 людей. Зруйновано понад 2000 будинків і загинуло багато тварин.

Втім, уряд Австралії відмовився від допомоги України в гасінні масштабних лісових пожеж через наявність достатніх ресурсів для подолання наслідків лісових пожеж.

Нагадаємо, на південну частину Австралії наступає нова хвиля спеки, яка може загострити проблему масштабних лісових пожеж і розширити їх.

За попередніми підрахунками екологів, у результаті масштабних пожеж в Австралії загинуло більше мільярда тварин.

В Австралії другий день ідуть дощі, які допомагають гасити лісові пожежі Австралія відмовилася від допомоги України в гасінні лісових пожеж
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