ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння

Новость на русском →
Понеділок 03 квітня 2023 16:07
Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння Фото: Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Австралія планує поставити Україні системи дистанційного озброєння (RWS) на суму до 80 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву оборонної австралійської компанії Electro Optic Systems.

"Підрозділ EOS Defense Systems уклав контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством "СпецТехноЕкспорт" на постачання в Україну до ста своїх важких RWS, включаючи запасні частини та супутні послуги", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що контракт передбачає постачання протягом 2023 та 2024 років за умови проведення демонстраційних випробувань у найближчі тижні та інших звичайних для військових контрактів умов.

Австралія виготовить для ЗСУ системи дистанційного озброєння

"Продукт виготовляється в Австралії. При виконанні цього контракту EOS спиратиметься на мережу підтримки та ланцюжок поставок, що складається з більш ніж ста постачальників, розташованих в Австралії та інших країнах світу", - повідомила компанія.

Системи дистанційного озброєння використовуються кількома військовими службами в Австралії, Північній Америці, Європі та Азії. RWS може бути інтегрована в різні транспортні засоби та платформи та використовуватися для широкого спектра завдань. Вона забезпечуватиме повну бойову готовність, оскільки екіпаж керує системою, захищеною всередині транспортного засобу.

Нагадаємо, що уряд Австралії запровадив нові санкції проти російських чиновників. Обмеження, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських посадовців у тимчасово окупованому Криму.

Нещодавно президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе підтвердили готовність підтримки України, яка відбиває російську повномасштабну військову агресію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Австралия Війна в Україні
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю