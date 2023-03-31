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Австралія запровадила нові санкції проти семи російських чиновників

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Австралія, П'ятниця 31 березня 2023 14:51
Австралія запровадила нові санкції проти семи російських чиновників Фото: Австралія запровадила санкції проти семи російських чиновників у Криму (theaustralian.com.au/)
Автор: РБК-Україна

Уряд Австралії запровадив 31 березня нові санкції проти російських чиновників. Обмеження, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських посадовців у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Australian Associated Press.

"Австралія ввела нові санкції та заборонила в'їзд 7 російським чиновникам у Криму, який Москва анексувала в України на початку 2014 року. Росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону Севастополі.Ні анексія, ні регіональний уряд Росії не були офіційно визнані міжнародною спільнотою" -,йдеться в повідомленні.

Серед російських чиновників - так званий "губернатор", "прем’єр-міністр", колишній "голова" та "заступник голови виборчої комісії" та члени "законодавчих зборів".

Також зазначимо, що Австралія запровадила санкції проти понад 1000 осіб після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Раніше ми писали про те, що Австралія запровадила санкції проти Ірану за поставки дронів до Росії.

Також нагадаємо, що Швейцарія приєдналася до 10 пакету санкцій ЄС проти Росії.

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