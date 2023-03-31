Австралія запровадила нові санкції проти семи російських чиновників

Уряд Австралії запровадив 31 березня нові санкції проти російських чиновників. Обмеження, які включають заборону на в'їзд до країни, торкнулися семи російських посадовців у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Australian Associated Press .

"Австралія ввела нові санкції та заборонила в'їзд 7 російським чиновникам у Криму, який Москва анексувала в України на початку 2014 року. Росіяни обіймають регіональні керівні посади в найбільшому місті регіону Севастополі.Ні анексія, ні регіональний уряд Росії не були офіційно визнані міжнародною спільнотою" -,йдеться в повідомленні.

Серед російських чиновників - так званий "губернатор", "прем’єр-міністр", колишній "голова" та "заступник голови виборчої комісії" та члени "законодавчих зборів".