Авіакомпанії ЄС закликали місяць не літати над Ліваном та Ізраїлем

Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) закликали європейські авіакомпанії не здійснювати рейси над Ліваном та Ізраїлем. Наразі обмеження плануються на місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EASA .

Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході та її впливом на цивільну авіацію після нещодавнього сплеску військових обмінів між Ізраїлем та Хезболлою.

"Відзначено загальну інтенсифікацію авіаударів і погіршення ситуації з безпекою, що впливає на безпеку повітряного простору над Ізраїлем і Ліваном", - йдеться в заяві агенстві.

У цьому контексті Європейська Комісія та EASA вирішили видати Інформаційний бюлетень про зону конфлікту (CZIB), що рекомендує не працювати в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю на всіх рівнях польоту.

Рекомендація чинна до 31 жовтня 2024 року. Однак вона може бути переглянута раніше та адаптована або скасована відповідно до переглянутої оцінки.