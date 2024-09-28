Авіакомпанії ЄС закликали місяць не літати над Ліваном та Ізраїлем
Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) закликали європейські авіакомпанії не здійснювати рейси над Ліваном та Ізраїлем. Наразі обмеження плануються на місяць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EASA.
Європейська комісія та Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу уважно стежать за ситуацією на Близькому Сході та її впливом на цивільну авіацію після нещодавнього сплеску військових обмінів між Ізраїлем та Хезболлою.
"Відзначено загальну інтенсифікацію авіаударів і погіршення ситуації з безпекою, що впливає на безпеку повітряного простору над Ізраїлем і Ліваном", - йдеться в заяві агенстві.
У цьому контексті Європейська Комісія та EASA вирішили видати Інформаційний бюлетень про зону конфлікту (CZIB), що рекомендує не працювати в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю на всіх рівнях польоту.
Рекомендація чинна до 31 жовтня 2024 року. Однак вона може бути переглянута раніше та адаптована або скасована відповідно до переглянутої оцінки.
EASA повідомило, що продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, щоб оцінити, чи є збільшення, чи зменшення ризиків для операторів літаків ЄС у результаті розвитку загрози.
Конфлікт на Близькому Сході
За останні тижні загострилося протистояння між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла". Майже щодня сторони обмінюються ракетними ударами.
У Нью-Йорку пройшли переговори про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою".
Однак Ізраїль відмовився тимчасово припинити обстріли території Лівану і позицій терористів "Хезболли", посиливши свої удари по південних передмістях Бейрута.
Вчора, 27 вересня, ізраїльська авіація завдала ударів по столиці Лівані - Бейруту. Ціллю атаки був Хасан Насралла, який керував угрупуванням "Хезболла" протягом 32 років.
У мережі почала ширитися інформація про нібито загибель Насралли, інші ЗМІ, зокрема іранські, заявляли, що він живий.
Сьогодні армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію ватажка "Хезболли". За даними Ізраїлю, удар був по штаб-квартирі "Хезболли", ліквідований також командувач південного фронту "Хезболли" Алі Каркі та інші командири угруповування.
Хто такий Хасан Насралла та чому він став ціллю Ізраїлю - у матеріалі РБК-Україна.
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