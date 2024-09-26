Ізраїль відхилив пропозицію про тимчасове перемир'я з "Хезболлою"
США та Франція запропонувала Ізраїлю тимчасово припинити вогонь у Лівані. Однак глава МЗС Ісраель Кац відмовився від пропозиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Кац відхилив пропозиції Сполучених Штатів і Франції щодо 21-денного припинення вогню в Лівані.
"На півночі не буде припинення вогню... Ми продовжуватимемо боротися з терористичною організацією "Хезболла" всіма нашими силами до перемоги та безпечного повернення жителів півночі до своїх домівок", - заявив Кац.
Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тим часом опублікував свою заяву. В ній говориться, що він наказав військовим продовжувати бої повною силою відповідно до оперативних планів.
"Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відповів", - йдеться в заяві його офісу.
Невдовзі після публікації заяви ізраїльські військові заявили, що розпочали нову хвилю авіаударів по об’єктах "Хезболли" в Лівані.
Ризик масштабної війни на Близькому Сході
Зауважимо, що загострення ситуація на Близькому Сході почалось ще минулого року, однак останні кілька тижнів протистояння між армією Ізраїлю та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран, суттєво загострилося.
Сторони щодня завдають масштабні удари по позиціях і населених пунктах Ізраїлю та Лівану.
У зв'язку з цим президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон провели зустріч на полях Генасамблеї ООН, під час якої обговорили зусилля для припинення вогню між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.