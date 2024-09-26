Ізраїль відхилив пропозицію про тимчасове перемир'я з "Хезболлою"

США та Франція запропонувала Ізраїлю тимчасово припинити вогонь у Лівані. Однак глава МЗС Ісраель Кац відмовився від пропозиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Кац відхилив пропозиції Сполучених Штатів і Франції щодо 21-денного припинення вогню в Лівані.

"На півночі не буде припинення вогню... Ми продовжуватимемо боротися з терористичною організацією "Хезболла" всіма нашими силами до перемоги та безпечного повернення жителів півночі до своїх домівок", - заявив Кац.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу тим часом опублікував свою заяву. В ній говориться, що він наказав військовим продовжувати бої повною силою відповідно до оперативних планів.

"Це американо-французька пропозиція, на яку прем'єр-міністр навіть не відповів", - йдеться в заяві його офісу.