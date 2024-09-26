Байден і Макрон обговорили сценарій перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"
Президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон провели зустріч на полях Генасамблеї ООН, під час якої обговорили зусилля для припинення вогню між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
За словами двох осіб, поінформованих про ситуацію, лідери обговорювали ймовірність запровадження перемир'я терміном на 21-день, під час якого посередники працюватимуть над довгостроковою угодою.
Припинення ескалації конфлікту буде використано для роботи над повним виконанням резолюції ООН, що була ухвалена у 2006 році для припинення попереднього конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою". Документ вимагає змін, зокрема демілітаризацію південного Лівану вздовж ізраїльського кордону.
Макрон заявив, що у Лівані "не повинно бути війни". І додав, що наприкінці тижня відправляє міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро до Бейрута для запобігання повномасштабній війні.
У відповідь, Джо Байден сказав, що "докладає всіх зусиль", щоб спробувати зупинити бойові дії.
"Сподіваюся, що припинення вогню у Лівані може прокласти шлях до врегулювання ситуації на (окупованому. - ред.) західному березі" та в Газі", - сказав очільник Білого дому.
Він додав, що арабські країни регіону "готові домовитися з Ізраїлем та альянсами, якщо Ізраїль змінить свою політику".
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що США і Франція дуже скоро нададуть детальну інформацію про свою пропозицію щодо тимчасового припинення вогню в Лівані.
"Ми розраховуємо на те, що обидві сторони приймуть його без зволікань, щоб захистити цивільне населення і дати можливість розпочати дипломатичні переговори", - заявив Барро на засіданні Ради Безпеки ООН.
Позиція Ізраїлю
Видання зазначає, що дипломатичні зустрічі й обговорення теми перемир'я активізувалися після того, як начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві заявив військам, що повітряні удари по Лівану були спрямовані не лише на "приниження" "Хезболли", але і на "підготовку ґрунту для вашого можливого наступу". Це може стати першим вторгненням Ізраїлю до країни після 34-денної війни між країнами у 2006 році.
"Ми готуємо процес маневру, а це означає, що ваші військові черевики, ваші маневрені черевики увійдуть на територію ворога, увійдуть у села, які "Хезболла" підготувала як великі військові аванпости», - сказав Галеві.
Ризик масштабної війни на Близькому Сході
За останні кілька тижнів суттєво загострилося протистояння між армією Ізраїлю та ліванським угрупованням "Хезболла", яке підтримує Іран. Сторони щодня завдають масштабні удари по позиціях і населених пунктах Ізраїлю та Лівану.
Три дні тому ізраїльська армія почала інтенсивне бомбардування Лівану з повітря, завдавши ударів по тисячах цілей "Хезболли". У США не виключають, що таке загострення може перерости у повномасштабну війну на Близькому Сході.
У Білому домі заявили про роботу над зниженням напруженості між конфліктними сторонами.
17-18 вересня у Лівані сталися вибухи сотень пейджерів та електронних пристроїв у причетних до бойовиків людей. Внаслідок цих подій загинуло 37 осіб, кілька тисяч зазнали поранень.
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