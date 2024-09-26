Байден і Макрон обговорили сценарій перемир'я між Ізраїлем та "Хезболлою"

Президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон провели зустріч на полях Генасамблеї ООН, під час якої обговорили зусилля для припинення вогню між Ізраїлем та ліванським угрупованням "Хезболла".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами двох осіб, поінформованих про ситуацію, лідери обговорювали ймовірність запровадження перемир'я терміном на 21-день, під час якого посередники працюватимуть над довгостроковою угодою.

Припинення ескалації конфлікту буде використано для роботи над повним виконанням резолюції ООН, що була ухвалена у 2006 році для припинення попереднього конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою". Документ вимагає змін, зокрема демілітаризацію південного Лівану вздовж ізраїльського кордону.

Макрон заявив, що у Лівані "не повинно бути війни". І додав, що наприкінці тижня відправляє міністра закордонних справ Франції Жана-Ноеля Барро до Бейрута для запобігання повномасштабній війні.

У відповідь, Джо Байден сказав, що "докладає всіх зусиль", щоб спробувати зупинити бойові дії.

"Сподіваюся, що припинення вогню у Лівані може прокласти шлях до врегулювання ситуації на (окупованому. - ред.) західному березі" та в Газі", - сказав очільник Білого дому.

Він додав, що арабські країни регіону "готові домовитися з Ізраїлем та альянсами, якщо Ізраїль змінить свою політику".

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що США і Франція дуже скоро нададуть детальну інформацію про свою пропозицію щодо тимчасового припинення вогню в Лівані.

"Ми розраховуємо на те, що обидві сторони приймуть його без зволікань, щоб захистити цивільне населення і дати можливість розпочати дипломатичні переговори", - заявив Барро на засіданні Ради Безпеки ООН.

Позиція Ізраїлю

Видання зазначає, що дипломатичні зустрічі й обговорення теми перемир'я активізувалися після того, як начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Герці Галеві заявив військам, що повітряні удари по Лівану були спрямовані не лише на "приниження" "Хезболли", але і на "підготовку ґрунту для вашого можливого наступу". Це може стати першим вторгненням Ізраїлю до країни після 34-денної війни між країнами у 2006 році.

"Ми готуємо процес маневру, а це означає, що ваші військові черевики, ваші маневрені черевики увійдуть на територію ворога, увійдуть у села, які "Хезболла" підготувала як великі військові аванпости», - сказав Галеві.