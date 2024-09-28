Авиакомпании ЕС призвали месяц не летать над Ливаном и Израилем

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) призвали европейские авиакомпании не совершать рейсы над Ливаном и Израилем. Ограничения планируются на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EASA .

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных обменов между Израилем и Хезболлой.

"Отмечена общая интенсификация авиаударов и ухудшение ситуации с безопасностью, влияющей на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении агентства.

В связи с этим Европейская Комиссия и EASA решили издать Информационный бюллетень о зоне конфликта (CZIB), рекомендующий не работать в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях полета.

Рекомендация действует до 31 октября 2024 года. Однако она может быть просмотрена ранее и адаптирована или отменена в соответствии с пересмотренной оценкой.