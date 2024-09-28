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Авиакомпании ЕС призвали месяц не летать над Ливаном и Израилем

Израиль, Суббота 28 сентября 2024 15:44
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Авиакомпании ЕС призвали месяц не летать над Ливаном и Израилем Фото: Гражданские самолеты призвали не летать в воздушном пространстве Ливана и Израиля (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) призвали европейские авиакомпании не совершать рейсы над Ливаном и Израилем. Ограничения планируются на месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EASA.

Европейская комиссия и Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и ее влиянием на гражданскую авиацию после недавнего всплеска военных обменов между Израилем и Хезболлой.

"Отмечена общая интенсификация авиаударов и ухудшение ситуации с безопасностью, влияющей на безопасность воздушного пространства над Израилем и Ливаном", - говорится в заявлении агентства.

В связи с этим Европейская Комиссия и EASA решили издать Информационный бюллетень о зоне конфликта (CZIB), рекомендующий не работать в воздушном пространстве Ливана и Израиля на всех уровнях полета.

Рекомендация действует до 31 октября 2024 года. Однако она может быть просмотрена ранее и адаптирована или отменена в соответствии с пересмотренной оценкой.

EASA сообщило, что будет продолжать внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить, есть ли увеличение или уменьшение рисков для операторов самолетов ЕС в результате развития угрозы.

Конфликт на Ближнем Востоке

За последние недели обострилось противостояние между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла". Почти каждый день стороны обмениваются ракетными ударами.

В Нью-Йорке прошли переговоры о временном прекращении огня между Израилем и "Хезболлой".

Однако Израиль отказался временно прекратить обстрелы территории Ливана и позиции террористов "Хезболлы", усилив свои удары по южным пригородам Бейрута.

Вчера, 27 сентября, израильская авиация нанесла удары по столице Ливане – Бейруту. Целью атаки был Хасан Насралла, руководивший группировкой "Хезболла" в течение 32 лет.

В сети начала распространяться информация о якобы гибели Насраллы, другие СМИ, в том числе иранские, заявляли, что он жив.

Сегодня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главаря "Хезболлы". По данным Израиля, удар был по штаб-квартире "Хезболлы", ликвидирован также командующий южным фронтом "Хезболлы" Али Карки и другие командиры группировки.

Кто такой Хасан Насралла и почему он стал целью Израиля - в материале РБК-Украина.

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