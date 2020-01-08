Авиакатастрофа в Иране: в СНБО назвали число погибших украинцев

На борту самолета, который разбился в Иране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Таким образом, в результате авиакатастрофы в Иране погибли 11 украинцев.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате крушения украинского самолета в Иране погибли все, кто был на борту лайнера.

Также напомним, что по данным СНБО на борту самолета были 177 пассажиров.

Отметим, авикомпания МАУ отреагировала на катастрофу самолета в Иране. По состоянию на 9:30 авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского самолета, который разбился утром 8 января в Иране.

В свою очередь, Иран опроверг версию о ракете и назвал причину авиакатастрофы МАУ.