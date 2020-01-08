Авіакатастрофа в Ірані: в РНБО назвали кількість загиблих українців

На борту літака, який розбився в Ірані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

Таким чином, в результаті авіакатастрофи в Ірані загинули 11 українців.

"За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося 2 громадянина України і 9 членів екіпажу - також громадяни України", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи українського літака в Ірані загинули всі, хто був на борту лайнера.

Також нагадаємо, що за даними РНБО на борту літака були 177 пасажирів.

Зазначимо, авікомпанія МАУ відреагувала на катастрофу літака в Ірані. Станом на 9:30 авіакомпанія МАУ в тісній співпраці з авіаційними властями робить все можливе для з'ясування причин авіаційної події.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідним і близьким пасажирів і членів екіпажу українського літака, який розбився вранці 8 січня в Ірані

У свою чергу, Іран спростував версію про ракету і назвав причину авіакатастрофи МАУ.