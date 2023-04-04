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З Авдіївки евакуювали ще двох дітей

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Авдіївка, Вівторок 04 квітня 2023 19:36
З Авдіївки евакуювали ще двох дітей Фото: з Авдіївки вивези ще двох дітей (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З Авдіївки Донецької області вдалось евакуювати ще двох дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Авдіївської МВА Віталія Барабаша під час телемарафону.

"У нас було вісім дітей. Двох дітей пізно ввечері вивезли. Поки що в місті офіційно лишається шестеро дітей", - повідомив Барабаш.

За його словами, станом на 2 квітня, в місті було восьмеро дітей, адже під час пошуків влада та поліція знайшли в місті ще трьох дітей, яких родини ховали від евакуації.

Крім того, керівник МВА наголосив, що з сім'ями які лишились в Авдіївці йдуть справжні перемовини та вмовляння.

Нагадаємо, ми повідомляли, що з Авдіївки цього тижня примусово евакуюють всіх дітей. Крім того, у Слов'янську вирішили, що опікунів, що відмовляються від евакуації, позбавлять обов'язків.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.

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