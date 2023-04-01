Дітей вивезуть примусово. У Слов'янську опікунів, що відмовляються від евакуації, позбавлять обов'язків

Сьогодні, 1 квітня, члени міської комісії з питань захисту прав дитини у Слов'янську ухвалили рішення позбавити обов’язків опікунів, які відмовляться від евакуації дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

За словами керівниці служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олени Соколової, дане рішення пов’язано із небезпекою та наближенням фронту.

За її словами, більшість опікунських родин, дитячих будинків сімейного типу виїхали з міста, та наразі у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, в яких виховуються 34 дитини-сироти та дитини, що позбавлені батьківського піклування.

"В Донецькій області обов’язкова евакуація затверджена постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року. Опікуни зобов’язані евакуюватись із дітьми за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України. Забезпечити безпеку дитині - це обов’язок опікунів і органів опіки", - пояснила Соколова.

Вона повідомила, що адміністрація постійно звертається до родин, пояснює, що евакуація безплатна, та надається вся необхідна допомога.

В грудні, за її словами, проводилось засідання комісії, вже тоді члени адміністрації звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно.

"27 березня під час обстрілу Слов’янська був поранений неповнолітній. Тому ми знову вживаємо заходи й у більш суворій формі", - повідомила керівниця служби у справах дітей.

Комісія та органи опіки керуються постановою Кабінету Міністрів №866, в якій прописано, що в разі відмови від обов'язкової евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану опіка, піклування може припинитися.

"Ми діємо виключно згідно із повноваженнями. Але не хочемо вдаватися до таких заходів, адже більшість дітей живуть із рідними, наприклад, бабусею та дідусем, або в родини тітки та дядька. Саме тому, ми знову намагаємось переконати ці родини виїхати туди, де діти будуть у більшій безпеці", - наголосила Соколова.

Нагадаємо, вчора 5-місячна дитина в Авдіївці загинула від російського обстрілу.

Раніше ми повідомляли, що з Авдіївки наступного тижня примусово евакуюють всіх дітей. Наразі там залишається 5 дітей.

Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук пояснювала механізм примусової евакуації.

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